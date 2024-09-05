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Удмуртскому футболу посвятили песню

17:30, 05 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Удмуртскому футболу посвятили песню
17:30, 05 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
75
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#футбол\n#песня\n#Госсовет
Фото: unsplash.com (Panos Sakalakis)
75
0

Её впервые исполнят на открытии финального футбольного матча на Кубок Госсовета Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске презентуют песню, посвящённую удмуртскому футболу (0+). Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртии.

Стихи написал автор и исполнитель Богдан Анфиногенов, а музыку сочинили с помощью искусственного интеллекта. В песне рассказывается об упорстве и воле футболистов, которые несколько десятков лет доказывают, что в регионе любят и почитают данный вид спорта. Также в своём произведении автор упоминает спортивные традиции и бренды Удмуртии, например, перепечи и знаменитых Бурановских бабушек. 

Эту песню впервые исполнят во время финального матча (0+) на Кубок Госсовета Удмуртии. Мероприятие состоится 8 сентября на стадионе «Динамо». В полуфинале между собой будут соревноваться команды Воткинска, Глазова, Ижевска и Вавожа.

Напомним, что в рамках этого мероприятия звезды российского футбола проведут в Ижевске мастер-классы для юных спортсменов. Также вместе с депутатами они сыграют в гала-матче против ветеранов футбола Удмуртии. 

17:30, 05 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
75
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#футбол\n#песня\n#Госсовет