В Шарканском районе начали разбирать свалку в деревне Петуньки

Шаркан. Удмуртия. В Шарканском районе начали вывозить мусор со свалки в деревне Петуньки. Об этом сообщает регоператор Удмуртии «Спецавтохозяйство».

Здесь скопилось 220 т отходов, на разбор которых потребуется несколько дней.

«Когда нам пишут, что «мусорная реформа» — так себе затея... то мы всегда советуем сходить в ближайший лес. Там все вопросы разом отпадают. В оврагах — результат отсутствия регулярного вывоза отходов десятилетиями», — отмечает регоператор.

Напомним, что в Удмуртии также идёт разбор свалки в Гольянах.