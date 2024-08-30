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В Шарканском районе начали разбирать свалку в деревне Петуньки

15:00, 30 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Шарканском районе начали разбирать свалку в деревне Петуньки
15:00, 30 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Шарканский район\n#Удмуртия\n#свалка
Фото: регоператор Удмуртии «Спецавтохозяйство»
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Местные жители накопили здесь 220 т отходов.

Шаркан. Удмуртия. В Шарканском районе начали вывозить мусор со свалки в деревне Петуньки. Об этом сообщает регоператор Удмуртии «Спецавтохозяйство». 

Здесь скопилось 220 т отходов, на разбор которых потребуется несколько дней.

«Когда нам пишут, что «мусорная реформа» — так себе затея... то мы всегда советуем сходить в ближайший лес. Там все вопросы разом отпадают. В оврагах — результат отсутствия регулярного вывоза отходов десятилетиями», — отмечает регоператор. 

Напомним, что в Удмуртии также идёт разбор свалки в Гольянах.  

15:00, 30 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
1
0
#Шарканский район\n#Удмуртия\n#свалка