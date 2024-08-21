Сотрудницу миграционного управления МВД по Удмуртии осудили за организацию незаконной миграции

Ижевск. Удмуртия. Сотрудницу управления по вопросам миграции МВД по Удмуртии осудили за организацию незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

Следствие и суд установили, что осуждённая, занимавшая должность замначальника отдела Управления по вопросам миграции МВД по УР, с октября 2020 года по январь 2023 года по просьбе знакомых изготовила фиктивные документы, на основании которых гражданин Узбекистана незаконно, без соответствующей проверки получил разрешение на временное проживание на территории России. Кроме того, осуждённая не приняла мер к аннулированию ВНЖ, выданного другому иностранному гражданину.

Как отметили в пресс-службе МВД по УР, факт противоправной деятельности выявлен сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по УР совместно с региональным УФСБ.

В результате комплекса следственно-оперативных мероприятий, проведенных следователями СК совместно с сотрудниками региональных ФСБ и МВД, противоправная деятельность сотрудницы полиции пресечена. В мае сотрудница была уволена из органов внутренних дел.

Суд назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.