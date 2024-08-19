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Система пожарной безопасности устарела более чем в 1000 школах и детсадах Удмуртии

09:50, 19 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Система пожарной безопасности устарела более чем в 1000 школах и детсадах Удмуртии
09:50, 19 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
46
0
#Удмуртия\n#проверка школы\n#пожарная безопасность
Фото: ИА «Сусанин»
46
0

Пожарная сигнализация устарела в 63% образовательных учреждений республики.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили 1 003 объекта образования с выработанным сроком службы систем защиты. Об этом рассказал руководитель ГУ МЧС РФ по республике Сергей Пряженцев в ходе аппаратного совещания при главе УР.

В преддверии нового учебного года Госпожнадзор уже провёл проверку всех образовательных организаций региона — 1 189 эксплуатируемых учреждения. Также к приёмке было предъявлено 1 614 объектов защиты. Из них на шести объектах нарушения не устранены, а на 1 003 объектах были обнаружены системы защиты с выработанным сроком службы.

«Основными нарушениями является размещение горючих материалов на путях эвакуации и загромождение эвакуационных выходов, а также эксплуатация систем противопожарной защиты сверх предельного срока службы без проведения ежегодного испытания на предмет их работоспособности до замены систем», — подчеркнула главный спасатель Удмуртии.

Он также поделился неутешительной статистикой. За последние три года в республике наблюдается отрицательная динамика эксплуатации пожарной сигнализации в образовательных организациях. Так, в 2022 году в УР было 26% объектов со сроком эксплуатации систем более 10 лет. В 2023 году таких объектов стало 57%, а в 2024 году — 63%.

Сергей Пряженцев призвал министерства и прочие органы исполнительной власти проверить подведомственные им учреждения и помочь устранить указанные нарушения.

09:50, 19 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
46
0
#Удмуртия\n#проверка школы\n#пожарная безопасность