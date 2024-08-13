В 2024 году жители Удмуртии больше 300 раз вызывали спасателей, чтобы попасть в свои квартиры

Ижевск. Удмуртия. С начала 2024 года спасатели Удмуртии помогли обеспечить доступ в 311 квартир. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии.

Отмечается, что чаще всего спасателей вызывают родители, чьи дети после школы пришли домой, заперли квартиру изнутри на ночной замок и уснули. Также довольно часто сотрудники службы деблокируют двери в квартиры, где живут одинокие пенсионеры с проблемами со здоровьем.

Подобный случай произошёл вечером 12 августа. Две соседки разговаривали по телефону, когда одна из них внезапно перестала отвечать. Другая женщина сразу же вызвала спасателей, полицию, скорую помощь и ближайших родственников соседки. Сотрудники ПСС с помощью специнструментов деблокировали дверь и нашли лежащую на полу 85-летнюю пенсионерку. Женщина была жива, но не могла двигаться. Её транспортировали до автомобиля скорой помощи.