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В 2024 году жители Удмуртии больше 300 раз вызывали спасателей, чтобы попасть в свои квартиры

15:30, 13 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В 2024 году жители Удмуртии больше 300 раз вызывали спасателей, чтобы попасть в свои квартиры
15:30, 13 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
52
0
#Удмуртия\n#спасатели\n#квартиры
Фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии
52
0

В большинстве случаев двери запирали дети, которые засыпали и не слышали прихода взрослых.

Ижевск. Удмуртия. С начала 2024 года спасатели Удмуртии помогли обеспечить доступ в 311 квартир. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии. 

Отмечается, что чаще всего спасателей вызывают родители, чьи дети после школы пришли домой, заперли квартиру изнутри на ночной замок и уснули. Также довольно часто сотрудники службы деблокируют двери в квартиры, где живут одинокие пенсионеры с проблемами со здоровьем. 

Подобный случай произошёл вечером 12 августа. Две соседки разговаривали по телефону, когда одна из них внезапно перестала отвечать. Другая женщина сразу же вызвала спасателей, полицию, скорую помощь и ближайших родственников соседки. Сотрудники ПСС с помощью специнструментов деблокировали дверь и нашли лежащую на полу 85-летнюю пенсионерку. Женщина была жива, но не могла двигаться. Её транспортировали до автомобиля скорой помощи. 

15:30, 13 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
52
0
#Удмуртия\n#спасатели\n#квартиры