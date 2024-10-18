В 2025 году более 900 млн рублей выделят на обеспечение жильём детей-сирот в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Сироты Удмуртии продолжат получать государственные жилищные сертификаты в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«В следующем году на обеспечение жильем детей-сирот планируется выделить более 900 миллионов рублей, большую часть из которых направят на оплату государственных жилищных сертификатов», — рассказала первый заместитель министра строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Ольга Дубовцева.

Отметим, что государственные сертификаты (ГЖС) начали выпускать в России в 2024 году. Сумма каждого сертификата в 4 квартале текущего года составляет 3,132 млн рублей. Сиротам Удмуртии выдали 28 сертификатов, 12 из которых уже оплачены. Остальные получатели пока выбирают подходящее жилье.

Получить государственный жилищный сертификат может сирота младше 23 лет, у которого нет психических заболеваний, зависимостей и судимости, отсутствуют долги по налогам и сборам. Также заявитель не должен находиться в трудной жизненной ситуации, а ежемесячный доход должен составлять не ниже МРОТ в течение года на каждого члена семьи.

Сироты, которые не подходят под эти критерии, также получат квартиры, но на условиях найма специализированного жилого фонда сроком на пять лет.

Отмечается, что с 2021 года в рамках республиканской программы сироты Удмуртии получали региональные свидетельства. С использованием единовременной выплаты они самостоятельно покупали себе жилье. Таким образом, за прошедшие годы свои жилищные условия улучшили 912 человек.

В 2024 году в Удмуртии из регионального бюджета оплачено 319 свидетельств на приобретение жилплощади, и четверо их обладателей пока не определились с покупкой жилья. Также для детей-сирот купили 70 квартир. 45 из них находятся в Ижевске, 11 — в Глазове, по три — в Воткинске и Можге, две — в Яру, по одной — в Кизнере, Каракулино, Якшур-Бодье, Уве, Сарапуле и поселке Новый Воткинского района.

С 2025 года в Удмуртии уже не будут выдавать региональные свидетельства.