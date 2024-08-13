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По инициативе жителей в деревне Малые Сюмси начали благоустраивать родник

09:41, 13 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
По инициативе жителей в деревне Малые Сюмси начали благоустраивать родник
09:41, 13 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
21
0
#Сюмси\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#родник
Фото: vk.com (Павел Кудрявцев)
21
0

Работы завершатся до конца лета.

Сюмси. Удмуртия. В деревне Малые Сюмси стартовало благоустройство родника. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Сюмсинского района Павел Кудрявцев.

Источник с чистой родниковой водой находится рядом с населённым пунктом. Павел Кудрявцев отметил, что многие жители района пьют воду из этого родника круглый год. Также неравнодушные люди регулярно приводят его в порядок.

В 2024 году они решили благоустроить родник по государственной программе инициативного бюджетирования «Наша инициатива». Перед началом работ жители деревень Малые Сюмси и Вылынгурт вышли на субботник, во время которого подготовили строительную площадку для выполнения работ подрядчиком.

Согласно контракту, благоустройство должны завершить до 31 августа.  

09:41, 13 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
21
0
#Сюмси\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#родник