По инициативе жителей в деревне Малые Сюмси начали благоустраивать родник

Сюмси. Удмуртия. В деревне Малые Сюмси стартовало благоустройство родника. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Сюмсинского района Павел Кудрявцев.

Источник с чистой родниковой водой находится рядом с населённым пунктом. Павел Кудрявцев отметил, что многие жители района пьют воду из этого родника круглый год. Также неравнодушные люди регулярно приводят его в порядок.

В 2024 году они решили благоустроить родник по государственной программе инициативного бюджетирования «Наша инициатива». Перед началом работ жители деревень Малые Сюмси и Вылынгурт вышли на субботник, во время которого подготовили строительную площадку для выполнения работ подрядчиком.

Согласно контракту, благоустройство должны завершить до 31 августа.