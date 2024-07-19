Рядом с Ижевском видеокамера засняла прогуливающегося по реке Пазелинка лося

Ижевск. Удмуртия. Рядом с Ижевском в объектив видеокамеры попал лось. Об этом сообщает Главное управление ветеринарии Удмуртии.

Камера засняла прогулку животного по реке Пазелинка в 3 км от города.

Эксперты рассказывают, что летом диких зверей можно увидеть в населенных пунктах, когда они хотят укрыться от надоедливых кровососущих насекомых или охладиться в водоеме.

Отмечается, что лоси могут плыть со скоростью до 10 км в час. Эти животные даже умеют нырять и задерживать дыхание до 30 секунд. А чтобы напиться воды, из-за вытянутых ног лосям приходится заходить глубоко в воду или становиться на колени передних ног.

Напомним, что 16 июля скрытая камера в Воткинском районе сняла молодого медведя.