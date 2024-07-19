Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Чистая природа — главный смысл нашей работы Лонгрид Время альтернативной энергии Лонгрид Праздник для всей семьи Лонгрид

Рядом с Ижевском видеокамера засняла прогуливающегося по реке Пазелинка лося

11:20, 19 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Рядом с Ижевском видеокамера засняла прогуливающегося по реке Пазелинка лося
11:20, 19 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
160
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#лось\n#камеры
Фото: скриншот из видео
160
0

Он ходил в 3 км от города.

Ижевск. Удмуртия. Рядом с Ижевском в объектив видеокамеры попал лось. Об этом сообщает Главное управление ветеринарии Удмуртии. 

Камера засняла прогулку животного по реке Пазелинка в 3 км от города. 

Эксперты рассказывают, что летом диких зверей можно увидеть в населенных пунктах, когда они хотят укрыться от надоедливых кровососущих насекомых или охладиться в водоеме. 

Отмечается, что лоси могут плыть со скоростью до 10 км в час. Эти животные даже умеют нырять и задерживать дыхание до 30 секунд. А чтобы напиться воды, из-за вытянутых ног лосям приходится заходить глубоко в воду или становиться на колени передних ног. 

Напомним, что 16 июля скрытая камера в Воткинском районе сняла молодого медведя

 

11:20, 19 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
160
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#лось\n#камеры