Воткинск. Удмуртия. Молодой медведь попал в объектив скрытой камеры в Воткинском районе Удмуртии. Как сообщает в соцсетях Главное управление ветеринарии УР, всего в лесах республики, по подсчётам специалистов Минприроды УР, обитает около 1 400 медведей.

В преддверии сезона охоты Госветслужба Удмуртии напомнила, что не стоит употреблять в пищу мясо диких животных (медведь, кабан, барсук, бобр), не прошедшее ветеринарно-санитарную экспертизу.

Так, на сегодняшний день в Удмуртии зафиксировали уже 11 случаев трихинеллёза диких животных — в Балезинском, Дебёсском, Игринском, Красногорском, Сюмсинском и Шарканском районах.

Напомним, ранее глава региона Александр Бречалов. утвердил лимит добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2024 года до 1 августа 2025 года.