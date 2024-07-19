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В Ижевске ликвидировали плавучий остров у моста на Воложке

08:30, 19 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
В Ижевске ликвидировали плавучий остров у моста на Воложке
08:30, 19 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
370
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#Ижевский пруд\n#Минприроды Удмуртии\n#плавучий остров
Фото: ИА "Сусанин"
370
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Такие острова создают угрозу наступления ЧС.

Ижевск. Удмуртия. Плавучий остров в Ижевске у пешеходного моста на Воложке ликвидировали. Об этом сообщает Минприроды Удмуртии.

Напомним, накануне его обследовали водолазы. Остров транспортировали к левому берегу реки Иж, разработали его тело экскаватором и разместили на обвалованной территории.

В Минприроды отметили, что остров создавал угрозу наступления чрезвычайной ситуации, связанной с разрушением Ижевского гидроузла и затоплением территории.

«В дальнейшем мы продолжим мониторинг Ижевского водохранилища на предмет плавучих островов. Для таких исследований используется космическая и аэрофотосъемка. Это поможет прогнозировать дальнейшую динамику их образования», — отметили в министерстве.

08:30, 19 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
370
0
#Ижевский пруд\n#Минприроды Удмуртии\n#плавучий остров