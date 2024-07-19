В Ижевске ликвидировали плавучий остров у моста на Воложке

Ижевск. Удмуртия. Плавучий остров в Ижевске у пешеходного моста на Воложке ликвидировали. Об этом сообщает Минприроды Удмуртии.

Напомним, накануне его обследовали водолазы. Остров транспортировали к левому берегу реки Иж, разработали его тело экскаватором и разместили на обвалованной территории.

В Минприроды отметили, что остров создавал угрозу наступления чрезвычайной ситуации, связанной с разрушением Ижевского гидроузла и затоплением территории.

«В дальнейшем мы продолжим мониторинг Ижевского водохранилища на предмет плавучих островов. Для таких исследований используется космическая и аэрофотосъемка. Это поможет прогнозировать дальнейшую динамику их образования», — отметили в министерстве.