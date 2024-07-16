Водолазы обследовали плавучий остров у моста на Воложке

Ижевск. Удмуртия. Плавучий остров, который застрял под мостом на Воложке собрались ликвидировать. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии.

Напомним, 12 июля поступило сообщение о движении плавучего острова по реке Иж в сторону моста на Воложке. Так как ожидался сильный порывистый ветер, сотрудники ПСС Удмуртии и Управления гражданской зашиты Ижевска временно закрепили остров за опору пешеходного моста.

16 июля по поручению премьер-министра республики Ярослава Семёнова водолазы ПСС УР исследовали корневую систему острова. Заглубление составляет от 1 до 1,2 метров. Исходя из полученных данных, специалисты смогут составить безопасный маршрут транспортировки острова в сторону берега к месту, где его ликвидируют.

Также напомним, что очевидцы сообщали о приближении ещё одного подобного объекта к «эстуарию» Ижа.