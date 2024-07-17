В «Телеграме» появился фейковый аккаунт главы Агентства по молодёжной политике Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Мошенники создали в Телеграме ложный аккаунт руководителя Агентства по молодёжной политике Удмуртии Максима Файзулина. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В мессенджере Telegram создали зеркальный аккаунт от моего имени. Мошенники используют мои ФИО и фото», — написал Максим Файзулин.

Он отметил, что обычно злоумышленники действуют по одному сценарию. Сначала «представители» правоохранительных ведомств пишу человеку, сообщают об организованной в отношении него или предприятия проверке и просят перевести деньги на «безопасный счет». Все средства они обещают вернуть, но не делают этого. Ложные аккаунты мошенники создают с помощью «серых» версий SIM-карт.

Жителей региона просят быть бдительными и при сомнениях звонить человеку по телефону.

Напомним, что Максим Файзулин стал руководить Агентством по молодёжной политике Удмуртии 29 июля.