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В «Телеграме» появился фейковый аккаунт главы Агентства по молодёжной политике Удмуртии

11:15, 17 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В «Телеграме» появился фейковый аккаунт главы Агентства по молодёжной политике Удмуртии
11:15, 17 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
23
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенники\n#соцсети
Фото: vk.com/faizylinmax
23
0

Злоумышленники используют имя Максима Файзулина и его фотографии.

Ижевск. Удмуртия. Мошенники создали в Телеграме ложный аккаунт руководителя Агентства по молодёжной политике Удмуртии Максима Файзулина. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

«В мессенджере Telegram создали зеркальный аккаунт от моего имени. Мошенники используют мои ФИО и фото», — написал Максим Файзулин. 

Он отметил, что обычно злоумышленники действуют по одному сценарию. Сначала «представители» правоохранительных ведомств пишу человеку, сообщают об организованной в отношении него или предприятия проверке и просят перевести деньги на «безопасный счет». Все средства они обещают вернуть, но не делают этого. Ложные аккаунты мошенники создают с помощью «серых» версий SIM-карт. 

Жителей региона просят быть бдительными и при сомнениях звонить человеку по телефону.

Напомним, что Максим Файзулин стал руководить Агентством по молодёжной политике Удмуртии 29 июля. 

11:15, 17 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
23
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенники\n#соцсети