Ещё один крупный плавучий остров движется в Ижевске к мосту на Воложке

Ижевск. Удмуртия. По реке Иж к пешеходному мосту на Воложке движется очередной плавучий остров. Как сообщили «Сусанину» очевидцы, по размерам он схож с крупным «собратом», который стал причиной переполоха в 2017 году.

Напомним, накануне небольшой плавучий остров застрял при прохождении моста на Воложке.

Как сообщили «Сусанину» в Минприроды Удмуртии, плавучие острова образуются в результате отрыва от берега пластов зарослей травянистой водной растительности, небольших деревьев, кустарников. Этому явлению также могут способствовать метеорологические явления, такие как обильные осадки и порывистый ветер.

Комментируя вопрос очистки Ижевского пруда, в министерстве подчеркнули, что основными проблемами реализации таких работ являются использование водоёма для питьевого водоснабжения, которые не позволяют применения некоторых методов очистки, особенности планировки и застройки его берегов, препятствующих выделению земельных участков под устройство временных строительных площадок, а также высокая стоимость таких работ.

«В связи с чем, для определения наиболее эффективных и возможных к применению методов очистки и оздоровления водоёма, включая удаление донных отложений и водной растительности требуется проведение научно-исследовательских работ. Минприроды Удмуртии в 2024 году подготовлена бюджетная заявка для выделения финансирования таких работ», — говорится в сообщении.

Отметим, что Ижевский пруд входит в число мировых водоёмов, известных своими плавучими островами. В России есть ещё три подобных объекта: Рыбинское водохранилище, озеро Шайтан в Кировской области и реликтовое озеро Кравцово в Ставропольском крае.