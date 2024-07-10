За 2024 год Удмуртия отправила в Китай более 32 тысяч кубометров лесоматериалов из березы и осины

Ижевск. Удмуртия. Более 32 тысяч кубометров лесоматериалов из лиственных пород вывезли из Удмуртии в Китай в 2024 году. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

На экспорт в Поднебесную отправляют круглые лесоматериалы лиственных пород – березы и осины.

8 июля Управление Россельхознадзора проконтролировало отправку 210 кубометров лесоматериалов в Китай.

Лабораторная экспертиза показала отсутствие карантинных вредных организмов. Собственникам продукции выданы фитосанитарные сертификаты.