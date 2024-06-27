Самолеты «Ижавиа» будут летать из Ижевска в Екатеринбург

Ижевск. Удмуртия. Авиакомпания «Ижавиа» вновь начнёт выполнять рейсы из Ижевска в Екатеринбург и обратно. Об этом сообщается в телеграм-канале авиакомпании.

С 5 июля «RedWings» отменяет заявленную полетную программу по направлению Ижевск – Екатеринбург – Ижевск. С этого же дня летать по данному маршруту начнёт АО «Ижавиа». Полёты будут совершаться по пятницам и воскресеньям на самолёте «Боинг 737-800».

Отмечается, что пассажиры, которые ранее купили билеты на рейсы «RedWings», могут переоформить их на рейсы АО «Ижавиа» без сборов. Вернуть билеты можно по месту покупки, на официальном сайте авиаперевозчика или через кол-центр авиакомпании «RedWings».

Напомним, что с 5 июля «RedWings» по техническим причинам временно отменяет полёты из Ижевска до Минеральных Вод и обратно.