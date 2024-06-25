Олег Гарин заступился за удмуртские пельмени

Ижевск. Удмуртия. Депутат Госдумы от Удмуртии заступился за местные пельмени. В его ТГ-канале произошла пикировка с коллегой из Кировской области.

Олег Владимирович вначале рассказал, что на заседании внутрифракционной группы поведал коллегам о развитии туризма в Удмуртии и пригласил в гости.

В ответ депутат от Кировской области Мария Бутина ответила: «Что ж, коллега Гарин, если обещаете больше не монополизировать бренд "пельмени" для Удмуртии, то, может, и вновь посетим. А то посмотри на него: а сибирские пельмени? А вятские? Пельменный баттл хотите? Напрашиваетесь!»

«Коллегу Марию Бутину задели за живое наши пельмени. Предлагает баттл. Как думаете, победим?» — парировал Олег Гарин.