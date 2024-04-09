Полиция не стала возбуждать дело по факту вандализма у родника в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Полиция отказалась возбуждать дело по поводу акта вандализма у Важнина ключа в Ижевске. Об этом «Сусанину» сообщил читатель.

Напомним, местный житель зафиксировал печальный факт в середине марта. Неизвестные пустили на дрова перекладины из скамеек и сорвали кормушки для птиц и белок.

Обеспокоенный горожанин отправил обращение в интернет-приёмную горадминистрации по вопросу привлечения лиц, допустивших противоправные действия. Обращение рассмотрела администрация Октябрьского района города и обратилась в полицию.

«По результатам рассмотрения материалов проверки отделом полиции вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. В настоящее время администрацией района рассчитывается стоимость восстановительных работ для обустройства скамеек в сквере у Важнина ключа. Работы по восстановлению запланированы в рамках выделяемого финансирования, они будут рассмотрены в текущем году», — поделился ижевчанин с редакцией ответом администрации Октябрьского района Ижевска.