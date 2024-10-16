Апелляционный суд подтвердил законность решения Верховного суда Удмуртии о платных парковках

Нижний Новгород. Нижегородская область. Четвёртый апелляционный суд в Нижнем Новгороде подтвердил законность решения Верховного суда Удмуртии о платных парковках. Об этом сообщает судейское сообщество республики.

15 октября четвёртый апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Верховного суда Удмуртии от 13 июня 2024 года. В решении отказывалось в удовлетворении административных исков группы жителей к Госсовету Удмуртии о признании недействующей части 2 статьи 18 Закона Удмуртской Республики от 13.10.2011 №57-РЗ «Об административных правонарушениях» (в редакции Закона УР от 24.04.2023 №42-РЗ) о штрафе в 2 тыс. рублей за невнесение платы за парковочное место.

Ранее, оспаривая норму, горожане полагали, что назначенный им административный штраф нарушает их права и законные интересы, так как является неоправданно суровым. При этом они указали на то, что положение закона исключает наказание в виде предупреждения.

В судебном заседании истцы настаивали на требованиях. Ответчики просили оставить апелляционную жалобу без удовлетворения.

Судебная коллегия апелляционного суда оставила решение Верховного суда Удмуртии от 13 июня без изменений. При этом апелляционную жалобу жителей оставили без удовлетворения.