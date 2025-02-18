Ижевск. Удмуртия. Водителя иномарки, насмерть сбившего женщину в центре Ижевска, оставили под стражей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Напомним, 31 января 2025 года обвиняемый сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Карла Маркса. Она скончалась на месте.

Суд первой инстанции удовлетворил ходатайство следователя о заключении его под стражу. Однако сторона защиты и сам обвиняемый просили избрать в отношении него иную, не связанную с изоляцией от общества меру пресечения.

В Верховном суде республики сторона защиты обвиняемого просила изменить ранее избранную меру пресечения. Обоснованием ходатайства стало то, что потерпевшим возместили около 4 млн рублей.

Суд счел доводы защиты несостоятельными. До 31 марта обвиняемый останется под стражей.

Дело находится на личном контроле главного следователя страны Александра Бастрыкина.