Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Симба, Алекс и Диего: львы на арене Цирка Удмуртии Лонгрид Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид Новогодний марафон УК «Аргон 19» Лонгрид

Сбившего насмерть женщину водителя БМВ в Ижевске оставили под стражей

13:48, 18 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Сбившего насмерть женщину водителя БМВ в Ижевске оставили под стражей
13:48, 18 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
70
0
#Удмуртия\n#происшествия\n#Ижевск\n#ДТП\n#Верховный суд Удмуртии
Источник фото: пресс-служба судейского сообщества Удмуртии
70
0

Суд не счел доводы адвоката достаточными для изменения меры пресечения.

Ижевск. Удмуртия. Водителя иномарки, насмерть сбившего женщину в центре Ижевска, оставили под стражей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Напомним, 31 января 2025 года обвиняемый сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Карла Маркса. Она скончалась на месте. 

Суд первой инстанции удовлетворил ходатайство следователя о заключении его под стражу. Однако сторона защиты и сам обвиняемый просили избрать в отношении него иную, не связанную с изоляцией от общества меру пресечения.

В Верховном суде республики сторона защиты обвиняемого просила изменить ранее избранную меру пресечения. Обоснованием ходатайства стало то, что потерпевшим возместили около 4 млн рублей.

Суд счел доводы защиты несостоятельными. До 31 марта обвиняемый останется под стражей.

Дело находится на личном контроле главного следователя страны Александра Бастрыкина.

13:48, 18 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
70
0
#Удмуртия\n#происшествия\n#Ижевск\n#ДТП\n#Верховный суд Удмуртии