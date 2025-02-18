Суд не счел доводы адвоката достаточными для изменения меры пресечения.
Ижевск. Удмуртия. Водителя иномарки, насмерть сбившего женщину в центре Ижевска, оставили под стражей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Напомним, 31 января 2025 года обвиняемый сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Карла Маркса. Она скончалась на месте.
Суд первой инстанции удовлетворил ходатайство следователя о заключении его под стражу. Однако сторона защиты и сам обвиняемый просили избрать в отношении него иную, не связанную с изоляцией от общества меру пресечения.
В Верховном суде республики сторона защиты обвиняемого просила изменить ранее избранную меру пресечения. Обоснованием ходатайства стало то, что потерпевшим возместили около 4 млн рублей.
Суд счел доводы защиты несостоятельными. До 31 марта обвиняемый останется под стражей.
Дело находится на личном контроле главного следователя страны Александра Бастрыкина.