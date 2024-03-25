Почти 27 млрд рублей составил оборот ИТ-компаний Удмуртии в 2023 году

Ижевск. Удмуртия. Министерство цифрового развития Удмуртии представило итоги работы за 2023 год и планы на 2024 год. Как сообщает портал udmurt.ru, в расширенном заседании коллегии приняли участие вице-премьер Удмуртии Тимур Меджитов, министр цифрового развития республики Михаил Фоминов, руководители и сотрудники предприятий ИКТ-сектора.

Отмечается, что оборот компаний за 2023 год увеличился на 31,4% по сравнению с 2022 годом и составил чуть менее 27 млрд рублей. Это I место в ПФО по темпу роста отрасли и восьмое место в ПФО по объёму. Налоговые поступления составили более 3,6 млрд рублей во все уровни бюджета — рост на 32% к уровню 2022 года. Наибольший вклад внесли поступления по НДС, прирост составил 73% к уровню 2022 года, НДФЛ — прирост 30%. Количество ИТ-компаний выросло с 877 до 930, уровень средней заработной платы вырос на 13,8% и сейчас составляет более 74 тысяч рублей. По показателю зарплаты Удмуртия занимает седьмое место в ПФО.

Компании активно закрывают ниши, которые до 2022 года были закрыты с помощью иностранных продуктов. В настоящее время в реестре программного обеспечения Минцифры России от Удмуртии насчитывается порядка 56 правообладателей ПО и 111 программных продуктов. Компании-разработчики Удмуртии сегодня успешно реализуют собственные программные продукты и услуги и в большинстве ориентированы на российский рынок. Лидеры в этом направлении «Директум», «Элма», «65Апс», «Центр высоких технологий», НПО «Телеком», BFG Group, «БИТ Мастер», «Русские информационные технологии», «ЦИТ Барс».

С 2024 года в ведение Минцифры переходят инновации для всех отраслей республики. Для методичной работы с ними, в том числе по привлечению грантовой поддержки, на базе АНО «Цифровая экономика» создадут консультационный центр. Здесь компании будут получать методологическую поддержку, персональный трекинг проектов, а также этот центр будет нацелен на работу со стартапами.

До конца 2024 года стоит задача обеспечить связью 42 малочисленных населённых пункта Удмуртии. В каких именно деревнях и селах появится интернет, посмотреть можно здесь.

Также в этом году можно получить льготный кредит под 6,5% и субсидии.

Планируется до конца года обновить платформу государственной информационной системы управления имуществом и земельными ресурсами, продолжить перевод услуг в социальной сфере в электронный формат, а именно перевести услуги по выплате «золотым юбилярам» и отдельным категориям граждан в электронный вид.

Интеграция систем, роботизация процессов, возможность получения, например, путёвки в лагерь в электронном виде — всё это сделает жизнь граждан проще, сэкономит время, ведь не нужно будет идти за услугой «ногами», а интеграция систем ускорит процесс получения конечной услуги.