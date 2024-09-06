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Два второклассника подожгли машину в Кезском районе

12:22, 06 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Два второклассника подожгли машину в Кезском районе
12:22, 06 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
376
0
#Кез\n#Удмуртия\n#дети\n#пожар\n#машина
Фото: ГУ МЧС России по Удмуртии
376
0

В салоне авто они решили поджечь бумагу и бересту.

Кез. Удмуртия. В Кезском районе два второклассника устроили пожар в машине. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

Дети забрались в стоящий рядом с домом «ВАЗ-2115», чтобы поиграть. Старая машина была снята с учета, но не утилизирована. Во время игры один из ребят предложил развести внутри автомобиля костёр. На заднем сиденье «ВАЗа» дети подожгли с помощью зажигалки бумагу и бересту. 

Первое пламя мальчики потушили, а затем зажгли бумагу вновь, но в этот раз не смогли справиться с огнём. Испугавшись, дети разбежались по домам. Один мальчик рассказал обо всем сестре, и она вызвала пожарных. 

Сотрудники МЧС напоминают, что родители должны рассказать своим детям об опасности игр со спичками и зажигалками.  

12:22, 06 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
376
0
#Кез\n#Удмуртия\n#дети\n#пожар\n#машина