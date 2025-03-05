Кез. Удмуртия. В Удмуртии вынесен приговор в отношении двух мужчин, промышлявших торговлей контрафактным алкоголем. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Обвиняемых задержали в мае 2024 года. Один — житель Дебесского района, второй — из Перми. Во время обысков в селе Дебесы полицейские нашли и изъяли около 900 литров алкогольной продукции с этикетками, на которых значились названия «водка» и «коньяк».

По факту незаконной деятельности возбуждены уголовные дела. Следствие установило, что с сентября 2023 года по май 2024 года подельники хранили и продавали спиртное без необходимых федеральных марок и лицензии.

Суд признал обоих мужчин виновными и назначил каждому штраф в размере 150 000 рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.