В ижевском магазине насмерть забили собаку

Ижевск. Удмуртия. В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в магазине по улице Ленина в Ижевске женщина избила собаку. Об этом факте сообщила пресс-служба МВД по УР в социальных сетях.

Помимо избиения домашнего животного нападавшая, по данным правоохранителей, нанесла побои хозяйке питомца. После приезда на место происшествия сотрудников патрульно-постовой службы 33-летняя женщина была задержана.

Подозреваемая по всем признакам находилась в состоянии опьянения, агрессивно и нецензурно выражалась в отношении сотрудников полиции.

Пострадавшую собаку срочно повезли в ветеринарную клинику. Ветврачи не успели оказать помощь, так как животное погибло в результате телесных повреждений.

Сотрудники полиции сейчас проводят проверку по факту жестокого обращения с животным. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 245 УК РФ («Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель»).