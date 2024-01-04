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В ижевском магазине насмерть забили собаку

16:21, 04 января, 2024
Константин Ижболдин
журналист
В ижевском магазине насмерть забили собаку
16:21, 04 января, 2024
Константин Ижболдин
журналист
542
0
#собака\n#полиция\n#нападение\n#избиение\n#живодеры
Фото: ИА "Сусанин"
542
0

Полицейские  проводят проверку по факту жестокого обращения с животным.

Ижевск. Удмуртия. В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в магазине по улице Ленина в Ижевске женщина избила собаку.  Об этом факте сообщила пресс-служба МВД по УР в социальных сетях. 

Помимо избиения домашнего животного нападавшая, по данным правоохранителей,  нанесла побои хозяйке питомца. После приезда на место происшествия сотрудников патрульно-постовой службы 33-летняя женщина была задержана. 

Подозреваемая по всем признакам находилась в состоянии опьянения, агрессивно и нецензурно выражалась в отношении сотрудников полиции. 

Пострадавшую собаку срочно повезли в ветеринарную клинику.  Ветврачи не успели оказать помощь, так как  животное погибло в результате телесных повреждений.

Сотрудники полиции сейчас проводят проверку по факту жестокого обращения с животным. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 245 УК РФ («Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель»).

 

16:21, 04 января, 2024
Константин Ижболдин
журналист
542
0
#собака\n#полиция\n#нападение\n#избиение\n#живодеры