Ревнивого жителя Ижевска заподозрили в избиении супруги и её знакомого гвоздодёром

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска заподозрили в избиении супруги и её знакомого гвоздодёром. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии.

В больницу доставили 50-летнюю женщину и 47-летнего мужчину. У него были диагностированы травмы головы и переломы рёбер, женщина от госпитализации отказалась.

Полиция установила, что во время совместного употребления спиртных напитков дома у потерпевшей вернулся её муж. На почве ревности, а также из-за злоупотребления алкоголем его супругой, между ними возникла ссора. В ходе размолвки подозреваемый нанёс побои жене и её знакомому гвоздодёром.

Оперативники отдела полиции задержали его. Уголовное дело завели по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Отмечается, что мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.