Обвиняемых в похищении молодого жителя Ижевска отправили в СИЗО

Ижевск. Удмуртия. Октябрьский райсуд Ижевска рассмотрел ходатайство следователя о заключении под стражу трёх жителей Сарапула и Камбарского района, которых обвиняют в похищении человека группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

Напомним, мужчины обвиняются в том, что 25 декабря 2023 года в Ижевске подъехали к дому потерпевшего, похитили 23-летнего молодого человека, после чего потребовали от его родственников выкуп в 15 млн рублей.

Свое ходатайство об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу следователь мотивировал тем, что они обвиняются в совершении тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 5 лет, склонны к совершению противоправных деяний, в связи с чем могут продолжить преступную деятельность, скрыться от органов следствия и суда.

Выслушав участников процесса, изучив представленные материалы, судом вынесено постановление об удовлетворении ходатайства следователя, обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца — до 26 февраля 2024 года.