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До -20 градусов похолодает в последние дни 2023 года

16:35, 25 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
До -20 градусов похолодает в последние дни 2023 года
16:35, 25 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
464
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода
Фото: ИА "Сусанин"
464
0

Снег будет идти каждый день.

Ижевск. Удмуртия. До конца последней рабочей недели 2023 года на характер погоды в Удмуртии сохранится влияние серии циклонов, каждый день будет идти снег разной интенсивности от небольшого до умеренного. Как передаёт региональный Гидрометцентр, температурный фон в течение недели постепенно понизится. 

В ночь на вторник и днём 26 декабря температура воздуха окажется в пределах -3...-6°С. В ночь на среду, 27 декабря, столбик термометра опустится до -6…-8°С, а днём не превысит -3…-6°С.

В ночь на четверг, 28 декабря, температура воздуха окажется в пределах -7…-11°С, днем составит -5...-7°С. В ночь на пятницу, 29 декабря, похолодает до -9...-13°С, днём температура воздуха не превысит -8…-10°С.

На дорогах сохраняется гололедица, в отдельные дни ожидается снежный накат.

По предварительному прогнозу, в выходные дни в Удмуртии похолодает до -15…-20 градусов. Существенных осадков не предвидится. В новогоднюю ночь начнётся потепление.

16:35, 25 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
464
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода