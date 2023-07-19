Школу в микрорайоне «Новый город» в Ижевске могут начать строить в 2025 году

Ижевск. Удмуртия. В ижевском микрорайоне «Новый город» в 2025 году планируется начать строить школу. Об этом сообщило Управление образования администрации Ижевска в соцсети «ВКонтакте».

Местные жители микрорайона в соцсетях обратились к главе Удмуртии Александру Бречалову с вопросом о строительстве школы в «Новом городе». Они отметили, что ранее администрация города сообщала им, что работы начнутся в 2024-2025 годах. Местные жители обеспокоены вопросом и попросили рассказать, не изменились ли планы.

Горожане отметили, что дома микрорайона «Новый Город» прикреплены к школе №70, а также рядом располагается школа №80, но в них не хватает мест для учеников. Помимо этого родители обеспокоены дорогами до этих учебных заведений, так как детям приходится переходить проезжие части.

«Большая просьба уделить внимание инфраструктуре активно развивающегося микрорайона и включить строительство в федеральные программы», — попросили горожане в соцсети «ВКонтакте».

Управление образования Ижевска заявило, что инвестор уже ведет работы по проектированию школы, ориентироаочно начать строительство планируется в 2025 году.

Чтобы сейчас обеспечить детей местами, в школе №70 перепрофилируют два помещения под кабинеты для начальных классов. Деньги на ремонт доведены по заявке администрации учебного заведения.

А чтобы обеспечить безопасность учеников во время дороги до школ, учителя проводят классные часы, посвященные безопасному движению «дом-школа-дом», и показывают обучающие видеоролики.

Напомним, что из-за большого количества заявок в первые классы в школе на Берша дополнительно откроют 6 первых классов.