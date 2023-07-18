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В школе на улице Берша в Ижевске дополнительно откроют 6 первых классов

08:30, 18 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
В школе на улице Берша в Ижевске дополнительно откроют 6 первых классов
08:30, 18 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
727
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#первоклассники
Фото: vk.com (Дмитрий Чистяков)
727
0

Для этого в учебном заведении «пожертвуют» продленкой, частью допзанятий и переведут несколько параллелей на вторую смену.

Ижевск. Удмуртия. В новой школе на улице Берша в Ижевске откроют 6 дополнительных первых классов. Об этом сообщил исполняющий обязанности замглавы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков. 

Изначально в новом учебном году в школе на Берша планировалось открыть 10 первых классов. Однако в основную волну приема в учебное заведение было подано 460 заявлений первоклассников, что почти в 2 раза превысило запланированное количество. 

Дмитрий Чистяков обсудил с администрацией школы возможные варианты для решения этого вопроса. В результате за счет сокращения продленки, допзанятий и перевода некоторых параллелей для обучения во вторую смену в школе получилось запланировать открытие дополнительных первых классов. 

Помимо этого школьникам микрорайона предлагают обучение в профильных классах соседних к микрорайону школ. В 2023 году в школе №76 будут открыты классы кадетского направления, в школе №81 будут работать классы эстетической и спортивной направленности, а в школе №77 появится футбольный класс.

«Ситуацию в микрорайоне кардинально изменит появление новой школы: ожидаем включение в федеральную программу и начало строительства в 2025 году», — заявил Дмитрий Чистяков.

Напомним, что школу на улице Берша открыли 1 сентября 2022 года. Еще одну школу планировалось начать строить в микрорайоне в 2024 году, но из-за дефицита бюджетных средств к вопросу решили вернуться в 2025 году. 

08:30, 18 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
727
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#первоклассники