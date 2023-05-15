Статус чрезвычайной пожароопасности лесов продлили в Удмуртии на неделю

Ижевск. Удмуртия. С 15 по 21 мая местами по территории Удмуртии сохраняется чрезвычайная пожароопасность лесов (5 класс), местами высокая пожароопасность лесов (4 класс). Об этом сообщила Поисково-спасательная служба республики со ссылкой на региональный Гидрометцентр. Также в Удмуртии до 30 июня продолжает действовать особый противопожарный режим.

Напомним, наивысший класс пожарной опасности определили в Удмуртии 11 мая.

Напомним, что при 5 классе походов в лес стоит вовсе избегать. Также с целью недопущения пожара в природной среде запрещается:

- бросать в лесу горящие спички, окурки, тлеющие тряпки;

- разводить костёр;

- оставлять в лесу самовозгораемые материалы: тряпки и ветошь, пропитанные маслом, бензином, стеклянную посуду, которая в ясную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность;

- выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями;

- поджигать камыш.