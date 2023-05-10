Боец отряда спасателей из Удмуртии рассказал о борьбе подразделения с пожарами в Курганской области

Юлдус. Курганская область. Пожарный из Удмуртии поделился впечатлениями о своей командировке в Курганскую область. Рассказ спасателя публикует пресс-служба главного управления МЧС России по Удмуртской Республике.

Напомним, 7 мая в Курганскую область на тушение природных пожаров из Ижевска была направлена аэромобильная группа в составе 50 пожарных и 9 единиц спецтехники. В составе отряда выступил и боец специализированной пожарно-спасательной части республиканского управления МЧС России Василий Черницын.

«Мы прибыли в село Юлдус Шадринского района Курганской области 8 мая после обеда. Практически весь населенный пункт был в руинах, только часть его осталась цела, и там живут люди. В основном пострадали частные дома. Поселили в спортивном зале школы, но мы там практически не бываем. Утром после завтрака уходим на тушение очагов. Возвращаемся на обед и на ужин. Грубо говоря, в «полях» проводим по 12 часов. Население помогает в тушении, да и просто по-человечески — ориентируют на местности, предлагают сходить в магазин или подсказать, что где находится. В целом, ситуация уже стабилизировалась. Работы, конечно, много, в том числе помогаем в разборке и проливке различных сгоревших конструкций. Тяжело, конечно, но мы привыкшие. Главное, выполнить поставленную задачу», — поделился Василий Черницын.