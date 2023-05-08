Огнеборцы из Удмуртии отправились на тушение природных пожаров в Курганскую область

Ижевск. Удмуртия. Спасатели из Удмуртии выехали в Курганскую область на помощь коллегам в тушении природных пожаров. Группировка регионального управления МЧС России по республике выдвинулась в 20:40 по местному времени 7 мая, сообщает пресс-служба управления.

Аэромобильная группировка из Удмуртии насчитывает 50 специалистов и 9 единиц техники. Она сформирована для наращивания сил и средств, которые в настоящее время задействованы в ликвидации масштабных возгораний в Курганской области.

Напутствуя подчиненных, начальник Главного управления МЧС России по Удмуртии Сергей Пряженцев поблагодарил бойцов за готовность незамедлительно оказать помощь терпящему бедствие населению Курганщины.

«Наша главная цель — бороться с огнем и защищать население от стихии, и мы эту помощь окажем. Выполняйте свой долг достойно и мужественно. Берегите себя!» — обратился к личному составу Сергей Пряженцев.

Напомним, на фоне жаркой ветреной погоды в Курганской области усилились лесные пожары. Как пишет «Интерфакс», на всей территории региона введен режим чрезвычайной ситуации. Из населенных пунктов, расположенных на наиболее угрожаемых направлениях распространения огня, эвакуируют население.