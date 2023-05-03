Сельхозтоваропроизводители Удмуртии получат дополнительную субсидию на производство зерна

Ижевск. Удмуртия. Предприятия агропромышленного комплекса Удмуртии получат дополнительно 113,5 млн руб. в качестве компенсации затрат на производство и реализацию зерна. Средства поступят из федерального бюджета. Об этом сообщил в своих социальных сетях депутат Госдумы России от республики Андрей Исаев.

2 мая комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила предложения о выделении в 2023 году Удмуртской Республике дополнительной финансовой помощи на поддержку отрасли сельского хозяйства.

Общая сумма возмещения части затрат сельхозпредприятиям и фермерам республики на производство зерновых в 2023 году составит 225,8 млн руб.