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Сельхозтоваропроизводители Удмуртии получат дополнительную субсидию на производство зерна

11:20, 03 мая, 2023
Андрей Поносов
журналист
Сельхозтоваропроизводители Удмуртии получат дополнительную субсидию на производство зерна
11:20, 03 мая, 2023
Андрей Поносов
журналист
45
0
#Удмуртия\n#сельское хозяйство\n#АПК\n#субсидии\n#господдержка
Фото: vk.com/udmapk18
45
0

Аграриям республики выделят более 113 млн рублей сверх запланированного.

Ижевск. Удмуртия. Предприятия агропромышленного комплекса Удмуртии получат дополнительно 113,5 млн руб. в качестве компенсации затрат на производство и реализацию зерна. Средства поступят из федерального бюджета. Об этом сообщил в своих социальных сетях депутат Госдумы России от республики Андрей Исаев.

2 мая комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила предложения о выделении в 2023 году Удмуртской Республике дополнительной финансовой помощи на поддержку отрасли сельского хозяйства.

Общая сумма возмещения части затрат сельхозпредприятиям и фермерам республики на производство зерновых в 2023 году составит 225,8 млн руб.

11:20, 03 мая, 2023
Андрей Поносов
журналист
45
0
#Удмуртия\n#сельское хозяйство\n#АПК\n#субсидии\n#господдержка