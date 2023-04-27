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Открытки с достопримечательностями Удмуртии вышли в почтовый оборот

17:15, 27 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
Открытки с достопримечательностями Удмуртии вышли в почтовый оборот
17:15, 27 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
67
0
#Удмуртия\n#природа\n#почта\n#открытие
Фото: ИА "Сусанин"
67
0

Проект реализован при поддержке Русского географического общества.

Ижевск. Удмуртия. Фотографии наиболее живописных мест Удмуртии пополнили коллекцию российских почтовых открыток. В новой серии отправлений представлены лучшие работы из архивов фотоконкурса «Самая красивая страна», проводимого Русским географическим обществом, сообщает пресс-служба Управления Федеральной почтовой службы по Удмуртской.

В ограниченный выпуск вошли пять открыток с фотографиями заповедных мест Удмуртии. Съемки велись в районе острова «Сердечный» в Дебесском районе, искусственного водопада на реке Старая Кенка, реке Кильмезь, в природном парке «Шаркан», а также в Можгинском районе.

Тираж каждой открытки составляет 1 тыс. экземпляров. Все они доступны для приобретения  в почтовых отделениях республики. Отметим, в новой серии «Самая красивая страна» вышли открытки с изображением знаковых мест 20 регионов России.

17:15, 27 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
67
0
#Удмуртия\n#природа\n#почта\n#открытие