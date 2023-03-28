В Удмуртии будут штрафовать владельцев домашних животных за неубранные за своими питомцами экскременты

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии ужесточили ответственность за несоблюдение правил содержания домашних животных. 28 марта депутаты Госсовета Удмуртии внесли ряд изменений в региональное законодательство об административной ответственности, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Поправки призваны повысить ответственность любителей домашних животных. В частности, предусматривается административное наказание в случае, если гражданин, выгуливая своего питомца, пренебрегает требованиями по уборке продуктов его жизнедеятельности, допускает бесконтрольные прогулки домашних животных вне мест их содержания, а также проявление агрессии по отношению к другим животным и окружающим людям.

Штрафные санкции ждут владельцев четвероногих в случае, если они не сообщили в государственную ветеринарную службу о том, что их питомец укусил другое домашнее животное или человека.

Также административное взыскание установлено за нахождение собак в черте населенного пункта без поводка и намордника за исключением оборудованных площадок для выгула. К ответственности могут привлечь и тех собаководов, кто вышел на прогулку со своими питомцами, находясь в нетрезвом состоянии.