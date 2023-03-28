Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Новый район, новый квартал, новая жизнь: в Ижевске стартуют продажи квартир в Доме героев «Леонов» Лонгрид В Государственном цирке Удмуртии проходит фестиваль клоунов Лонгрид Юных гонщиков могут обучить азам вождения в автошколе «Вираж» Лонгрид

В Удмуртии будут штрафовать владельцев домашних животных за неубранные за своими питомцами экскременты

15:10, 28 марта, 2023
Андрей Поносов
журналист
В Удмуртии будут штрафовать владельцев домашних животных за неубранные за своими питомцами экскременты
15:10, 28 марта, 2023
Андрей Поносов
журналист
209
0
#Госсовет\n#Удмуртия\n#собаки\n#домашние животные\n#штрафы
Фото: ИА "Сусанин"
209
0

Также наказание ждет граждан, появившихся в нетрезвом виде со своими собаками.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии ужесточили ответственность за несоблюдение правил содержания домашних животных. 28 марта депутаты Госсовета Удмуртии внесли ряд изменений в региональное законодательство об административной ответственности, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Поправки призваны повысить ответственность любителей домашних животных. В частности, предусматривается административное наказание в случае, если гражданин, выгуливая своего питомца, пренебрегает требованиями по уборке продуктов его жизнедеятельности, допускает бесконтрольные прогулки домашних животных вне мест их содержания, а также проявление агрессии по отношению к другим животным и окружающим людям.

Штрафные санкции ждут владельцев четвероногих в случае, если они не сообщили в государственную ветеринарную службу о том, что их питомец укусил другое домашнее животное или человека. 

Также административное взыскание установлено за нахождение собак в черте населенного пункта без поводка и намордника за исключением оборудованных площадок для выгула. К ответственности могут привлечь и тех собаководов, кто вышел на прогулку со своими питомцами, находясь в нетрезвом состоянии.

15:10, 28 марта, 2023
Андрей Поносов
журналист
209
0
#Госсовет\n#Удмуртия\n#собаки\n#домашние животные\n#штрафы