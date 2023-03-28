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12 районов Удмуртии полностью обеспечены семенами к весенней посевной кампании

08:30, 28 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
12 районов Удмуртии полностью обеспечены семенами к весенней посевной кампании
08:30, 28 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
46
0
#Удмуртия\n#сельское хозяйство\n#весна\n#подготовка
Фото: unsplash.com (Joshua Lanzarini)
46
0

Хозяйства региона начали подготовку.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии началась подготовка к проведению весенней посевной кампании. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

В регионе семена яровых зерновых и зернобобовых культур засыпаны в объеме 64,5 тыс. т. К потребности проверено 86%, из них 84% соответствуют стандартам.

В Удмуртии перевыполнен план по заготовке семян яровых зерновых и зернобобовых — 108% и картофеля —111%. Показатель заготовленных семян льна составляет 92%, а рапса — 68%.

12 районов республики уже на 100% обеспечены семенами, это: Алнашский, Балезинский, Вавожский, Дебесский, Завьяловский, Камбарский, Каракулинский, Кезский, Сарапульский, Увинский, Юкаменский, Якшур-Бодьинский.

Удмуртия не испытывает проблем с поставками законтрактованных семян. В настоящий момент в регионе по плану заключают договоры на покупку и контрактацию минеральных удобрений и средств защиты растений. 

Напомним, что готовность техники к посевной в сельхозпредприятиях Удмуртии превышает 90%. 

08:30, 28 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
46
0
#Удмуртия\n#сельское хозяйство\n#весна\n#подготовка