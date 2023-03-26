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Готовность техники к посевной в сельхозпредприятиях Удмуртии превышает 90 процентов

10:30, 26 марта, 2023
Андрей Поносов
журналист
Готовность техники к посевной в сельхозпредприятиях Удмуртии превышает 90 процентов
10:30, 26 марта, 2023
Андрей Поносов
журналист
13
0
#Удмуртия\n#сельское хозяйство\n#техника\n#АПК
Фото: ru.freepik.com
13
0

Аграрии республики планируют в этом году закупить около 170 новых тракторов и комбайнов.

Ижевск. Удмуртия. Сельхозпредприятия Удмуртии завершают подготовку машинно-тракторного парка к предстоящей посевной кампании. На сегодня готовность техники в среднем превышает 90%, сообщает пресс-служба республиканского Минсельхоза.

По данным министерства, на вооружении агропредприятий и фермерских хозяйств республики насчитывается 5 268 тракторов, 861 зерноуборочный и 604 кормоуборочных комбайнов, 1 741 сеялки, 775 дисковых борон, 1 722 культиватора.

В текущем году сельхозформирования республики планируют закупить около 170 тракторов и комбайнов, а также свыше 200 единиц посевного и прицепного оборудования.

Напомним, посевная площадь всех категорий сельхозтоваропроизводителей составляет 930 тыс. га, из которых кормовые культуры занимают 54%. Зерновым и зернобобовым отведена площадь в размере 367,5 тыс. га, более 80% из них уйдет под яровой сев.

10:30, 26 марта, 2023
Андрей Поносов
журналист
13
0
#Удмуртия\n#сельское хозяйство\n#техника\n#АПК