Любители зимней рыбалки соберутся на чемпионат «Счастливая удочка» на Ижевском пруду

Ижевск. Удмуртия. Любителей зимней рыбалки ждут на Всемирном дне пельменя в столице Удмуртии. Как сообщила пресс-служба администрации города, 11 февраля на набережной Ижевского пруда проведут чемпионат «Счастливая удочка» (14+).

Принять участие в нём смогут все желающие рыболовы-любители старше 18 лет. Участники 14-18 лет — с присутствием родителей или с их письменного разрешения. Соревнования личные и пройдут в один тур. За каждую пойманную рыбу начисляются баллы в зависимости от веса.

Подать заявку можно на сайте фестиваля по ссылке.

Напомним, девятый фестиваль «Всемирный день пельменя» пройдёт в Удмуртии с 6 по 11 февраля.