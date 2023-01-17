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Любители зимней рыбалки соберутся на чемпионат «Счастливая удочка» на Ижевском пруду

10:15, 17 января, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Любители зимней рыбалки соберутся на чемпионат «Счастливая удочка» на Ижевском пруду
10:15, 17 января, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
351
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#рыбалка
Фото: unsplash.com
351
0

Мероприятие пройдёт в рамках фестиваля «Всемирный день пельменя».

Ижевск. Удмуртия. Любителей зимней рыбалки ждут на Всемирном дне пельменя в столице Удмуртии. Как сообщила пресс-служба администрации города, 11 февраля на набережной Ижевского пруда проведут чемпионат «Счастливая удочка» (14+).

Принять участие в нём смогут все желающие рыболовы-любители старше 18 лет. Участники 14-18 лет — с присутствием родителей или с их письменного разрешения. Соревнования личные и пройдут в один тур. За каждую пойманную рыбу начисляются баллы в зависимости от веса.

Подать заявку можно на сайте фестиваля по ссылке.

Напомним, девятый фестиваль «Всемирный день пельменя» пройдёт в Удмуртии с 6 по 11 февраля.

10:15, 17 января, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
351
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#рыбалка