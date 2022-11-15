Ежегодный фестиваль «Всемирный день пельменя» пройдет в начале 2023 года в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В феврале 2023 года в Удмуртии пройдет ежегодный фестиваль «Всемирный день пельменя». Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Праздник проходит в девятый раз. Этногастрономический фестиваль будет длиться с 6 по 11 февраля и пройдет на Центральной площади Ижевска.

В этот раз «Пельменьфест» посвятили главным «брендам» Удмуртии, национальной идентичности и гордости за регион. Слоган фестиваля — «По-нашему! По-удмуртски! Вкусно!» или «Асьме сямен! Удмурт сямен! Ческыт!».

В рамках фестиваля в Ижевске пройдет пельменная неделя. Гости праздника смогут поучаствовать в мастер-классах по изготовлению пельменей и активностях с национальным колоритом, посетить экскурсии по самым «пельменным» местам Удмуртии и посмотреть тематические рубрики на ДАУР ТВ. Также в кафе и ресторанах региона появится «Пельменное меню».

Удмуртия считается родиной пельменей, чье название произошло от удмуртских слов пель — ухо и нянь — хлеб. В главный день фестиваля 11 февраля состоится ежегодный «Пельменный СЪЕСТ», на нем все желающие смогут попробовать разные виды пельменей и другие блюда национальной кухни: перепечи, табани с зыретом, виртырем, аръян и кокроки с яблоком.

Помимо этого для жителей и гостей Ижевска в этот день будут организованы площадки с квестами, спортивные состязания и фотозоны. В рамках акции «Пельменный привет» все желающие отправят открытки и поучаствуют в розыгрыше «Годового запаса пельменей».

По традиции на «Пельменьфесте» пройдет несколько конкурсов: конкурс аватарок, фотомарафон и творческий конкурс для команд муниципальных образований. Новыми мероприятиями станут конкурс мемов «Пельмем», поэтический конкурс «Пельменные строчки» и всемирный день лепки пельменей.

Больше информации о фестивале и мастер-классах можно узнать на сайте или в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».