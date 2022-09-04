В Удмуртии закрылось большинство водно-спасательных постов ОСВОДа

Ижевск. Удмуртия. Летний купальный сезон закончился в Удмуртии. В связи с этим в республике закрыли часть водно-спасательных постов, сообщается в группе Региональной общественной организации «Общества спасения на водах в Удмуртской Республике» (ОСВОД) в соцсети «ВКонтакте».

В частности, до следующего лета не будут работать посты в Глазове и Можге, а также в поселке Светлом Воткинского района. Кроме того, спасатели покинут 4 поста в деревнях Чемошур, Пычанки, Русский Вожой и коттеджном поселке Русь.

Всего этим летом в Удмуртии работало 9 постов ОСВОДа. Дежурившие на них добровольцы спасли 14 человек. Также на постах проводилась пропаганда правил безопасности, оказание доврачебной помощи пострадавшим, патрулирование акватории. Спасатели пресекали случаи розжига костров, по возможности очищали от мусора дно и берега водоемов.

В ОСВОДе добавили, что продолжат работу стационарные посты в Сарапуле и в поселке Каменное Завьяловского района (база «Атлас»). Также осводовцы будут патрулировать Ижевский пруд с МБУ «Управление гражданской защиты Ижевска» и дежурить на спасательном посту Воложка. Кроме того, запланированы совместные рейды с сотрудниками Госинспекции по маломерным судам МЧС.