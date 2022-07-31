Родившимся в ижевском зоопарке морским котикам выбирают имена

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники ижевского зоопарка собирают предложения о том, как назвать родившихся под их присмотром двух морских котиков. Клички для разнополых близнецов должны начинаться на букву «Л». Об этом администрация зоосада сообщила на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

«В зоопарке Удмуртии родились щенки морских котиков, и по традиции мы даем им имена по очередности букв алфавита. Предлагаем вам поучаствовать в выборе имен для малышей на букву «Л» для девочки и мальчика», — призвали к креативности любителей животных работники зоопарка.

В комментариях под постом пользователи уже предложили десятки вариантов имен для новорожденных. Среди них Лена и Лёша, Лео и Луна, Луиза и Людвиг, и многие другие. Один из посетителей страницы рекомендовал назвать девочку Лада, памятуя о сложной ситуации на ижевском автозаводе.