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Родившимся в ижевском зоопарке морским котикам выбирают имена

12:05, 31 июля, 2022
Андрей Поносов
Родившимся в ижевском зоопарке морским котикам выбирают имена
12:05, 31 июля, 2022
Андрей Поносов
79
0
#Ижевск\n#зоопарк\n#животные\n#имена\n#голосование
Фото: ru.freepik.com
79
0

Клички для мальчика и девочки должны начинаться на букву «Л».

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники ижевского зоопарка собирают предложения о том, как назвать родившихся под их присмотром двух морских котиков. Клички для разнополых близнецов должны начинаться на букву «Л». Об этом администрация зоосада сообщила на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

«В зоопарке Удмуртии родились щенки морских котиков, и по традиции мы даем им имена по очередности букв алфавита. Предлагаем вам поучаствовать в выборе имен для малышей на букву «Л» для девочки и мальчика», — призвали к креативности любителей животных работники зоопарка.

В комментариях под постом пользователи уже предложили десятки вариантов имен для новорожденных. Среди них Лена и Лёша, Лео и Луна, Луиза и Людвиг, и многие другие. Один из посетителей страницы рекомендовал назвать девочку Лада, памятуя о сложной ситуации на ижевском автозаводе.

12:05, 31 июля, 2022
Андрей Поносов
79
0
#Ижевск\n#зоопарк\n#животные\n#имена\n#голосование