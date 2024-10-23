В Красноярском крае наградили тысячного клиента вытрезвителя

Ачинск. Красноярский край. Приятный подарок получил юбилейный пациент вытрезвителя в городе Ачинске Красноярского края. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на «Ачинскую газету».

На своей странице в соцсети издание сообщает, что клиент под номером 1000 был доставлен в учреждение полицейскими. Там его встретил замглавы города Сергей Сетов. Он поздравил мужчину и вручил ему канистру с 5 литрами кефира.

По данным газеты, в свое время подарок получил также самый первый клиент вытрезвителя. Ему достался лишь 1 литр кисломолочного напитка.