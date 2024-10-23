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В Красноярском крае наградили тысячного клиента вытрезвителя

12:51, 23 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Красноярском крае наградили тысячного клиента вытрезвителя
12:51, 23 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
95
0
#Красноярск\n#алкоголь\n#пьянство\n#подарки\n#вытрезвители
Источник фото: vk.com/ach_gzt24
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0

Замглавы города вручил мужчине канистру кефира.

Ачинск. Красноярский край. Приятный подарок получил юбилейный пациент вытрезвителя в городе Ачинске Красноярского края. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на «Ачинскую газету».

На своей странице в соцсети издание сообщает, что клиент под номером 1000 был доставлен в учреждение полицейскими. Там его встретил замглавы города Сергей Сетов. Он поздравил мужчину и вручил ему канистру с 5 литрами кефира.

По данным газеты, в свое время подарок получил также самый первый клиент вытрезвителя. Ему достался лишь 1 литр кисломолочного напитка.

12:51, 23 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
95
0
#Красноярск\n#алкоголь\n#пьянство\n#подарки\n#вытрезвители