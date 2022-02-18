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До -7 градусов ожидается в Удмуртии в пятницу

07:15, 18 февраля, 2022
Андрей Бирюков
До -7 градусов ожидается в Удмуртии в пятницу
07:15, 18 февраля, 2022
Андрей Бирюков
248
0
#Удмуртия\n#погода
Фото: ИА «Сусанин»
248
0

Атмосферное давление будет чуть ниже нормы.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в пятницу, 18 февраля, ожидается до -7 градусов Цельсия. Об этом со ссылкой на республиканский Гидрометцентр сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

В течение всего дня будет облачно с прояснениями с небольшим снегом местами. Южный ветер будет поддувать со скоростью 9-14 м/с.

Температура воздуха днём составит -2…-7 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы — 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 81%.

07:15, 18 февраля, 2022
Андрей Бирюков
248
0
#Удмуртия\n#погода