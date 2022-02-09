Обильные снегопады пройдут в Удмуртии в ближайшие 3 дня

Ижевск. Удмуртия. Снежные дни ожидают жителей Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Сильный снег и слабая метель пройдут в регионе в ночь на 10 февраля. В четверг ожидаются продолжительные осадки. Порывы юго-восточного ветра составят 9-14 м/с. Днем температура воздуха достигнет -3…-8 градусов по Цельсию.

11 февраля снегопад продолжится. Ветер будет южный 7-12 м/с. Ночью столбик термометра понизится до -5…-10 градусов, а днем повысится до -3…-8.

В субботу, 12 февраля, синоптики прогнозируют потепление до -2…-7 градусов, выпадет снег.

Из-за осадков на дорогах Удмуртии образуются снежные заносы.