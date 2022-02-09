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Уголовное дело об отравлении детей хлором в Ижевске направили в суд

12:10, 09 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
Уголовное дело об отравлении детей хлором в Ижевске направили в суд
12:10, 09 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
1338
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#уголовное дело\n#дети\n#отравление\n#бассейн
Фото: twenty20.com
1338
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Обвиняемая может лишиться свободы на срок до 6 лет.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске будут судить женщину, из-за которой дети отравились хлором. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

44-летняя женщина, работала директором одной из организаций города. Она не была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, но оборудовала бассейн на своем участке в микрорайоне Орловское. 

В апреле 2021 года в этом месте отмечался детский день рождения. Все дети, которые купались в бассейне, отравились парами хлора, 8 из них были госпитализированы. 

Выяснилось, что помещение не соответствовало требованиям санитарных норм и правил, а также не соблюдалась технология водоподготовки, регулировки объема воздухообмена, нормативного микроклимата в помещении бассейна. Все это привело к тому, что в воде и воздухе концентрация хлора, который применяли для обеззараживания воды, была значительно превышена.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 238 УК России («Оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Дело направили на рассмотрение в Октябрьский районный суд Ижевска. 

За совершенное преступление обвиняемую могут лишить свободы на срок до 6 лет.

12:10, 09 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
1338
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#уголовное дело\n#дети\n#отравление\n#бассейн