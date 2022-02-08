ДТП в Удмуртии и мамонтовый форум в Якутии: новости к этому часу

Ижевск. Удмуртия. Здоровья и только здоровья желает «Сусанин» своим читателям в это вторничное утро. Всем, кто отправился на работу – успехов в труде, кто остался дома из-за недомогания – скорейшего выздоровления. Пока же посмотрим, что произошло, когда все отдыхали.

Трагедия на дороге

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Красногорском районе Удмуртии. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по республике.

Авария произошла 7 февраля около 15:00 на 5 км трассы Красногорское-Валамаз. По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2115 – мужчина 1989 года рождения – не справился с управлением, выехал на встречную полосу дороги и совершил столкновение с вазовской «десяткой».

В результате ДТП водитель пятнадцатой модели получил смертельную травму, 45-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 и его пассажиры – женщина 1954 года рождения и мужчина 1952 года рождения – получили травмы. По факту аварии проводится расследование.

Лучшие люди города

В Ижевске начнут отбор кандидатов для занесения на городскую Доску почета. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы. Отбор будет проходить с 15 февраля по 31 марта. Трудовые коллективы и общественные организации могут заявить по одному из своих самых лучших представителей.

На Доске почета размещаются 14 фотографий граждан и 6 стендов трудовых коллективов, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие города и имеющих иные заслуги перед столицей Удмуртии.

Заявки на рассмотрение комиссии принимаются в управлении кадровой политики администрации Ижевска.

Русский самородок

Российская фигуристка Камила Валиева, выигравшая 7 февраля золото в командном турнире на Олимпиаде в Пекине, стала звездой китайской соцсети Weibo, где ее назвали «Кей-бао» («К-самородок»). «К» — от имени Камила, «бао» — драгоценность. Об этом пишут «Известия».

«Валиевой всего 15 лет, и она установила мировые рекорды в короткой программе, произвольной программе и общем зачете девять раз. На первом этапе соревнований оценка техники в короткой программе Валиевой была более чем на 10 баллов выше, чем у занявшей второе место Вакабы Хигути. Достойна победы, самородок и гений», — написал один из пользователей сети.

Хэштег #фигуристкаКбао стал одним из самых популярных в понедельник и набрал более 30,5 млн просмотров. «Россия — самая сильная страна в одиночном женском катании. А Камила Валиева — на вершине российского фигурного катания», — написал один из болельщиков.

Вымерли, но остались

Первый международный мамонтовый форум пройдет в Якутске с 12 по 18 июля. В мероприятии примут участие ведущие палеонтологи и специалисты в области изучения этих вымерших животных из России и зарубежья, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Якутии.

По подсчетам ученых, в вечной мерзлоте Якутии сконцентрировано более 70% мировых запасов мамонтовой кости. Более 90% палеонтологических находок мамонтовой фауны в мире приходится на этот регион.

Участники съезда обсудят вопросы правового регулирования сбора бивней мамонта, а также составят международное соглашение о создании «Всемирного центра мамонта».

В центре планируется открыть научно-лабораторный комплекс, криохранилище мамонтовой фауны, музей и исследовательский полигон «Парк Ледникового периода».