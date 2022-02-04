Обвиняемый в подкупе член комиссии по закупкам в Ижевске предстанет перед судом

Ижевск. Удмуртия. Обвиняемый в подкупе член комиссии по осуществлению закупок для нужд муниципального автономного учреждения предстанет перед судом в Удмуртии. Как сообщила пресс-служба СУ СК России по республике, мужчина также обвиняется в мошенничестве при реализации национального проекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, осенью 2021 года 40-летнего ижевчанина заподозрили в подкупе. Теперь же в Следственном управлении завершили расследование уголовного дела и готовы передать его в суд. Мужчину обвиняют в совершении четырёх преступлений, предусмотренных частью 4, пунктом «в» части 5 статьи 200.5, частью 3 статьи 30, пунктом «в» части 5 статьи 200.5 УК РФ («Незаконное получение членом комиссии по осуществлению закупок денег за совершение действий в интересах дающего и иных лиц в связи с закупкой товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд и покушение на данное преступление»), частью 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Следствие установило, что обвиняемый осуществлял деятельность в составе комиссии по закупкам в одном из муниципальных автономных образовательных учреждений Ижевска и являлся уполномоченным лицом, представляющим интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.

В 2020 году в процессе служебной деятельности он получил от представителя коммерческой организации взятку в 2,3 млн рублей за обеспечение победы в аукционе и заключение договора в размере более 15 млн рублей на поставку мебели с муниципальным образовательным учреждением Ижевска и дальнейшее лоббирование интересов поставщика.

Также в 2021 году обвиняемый получил от индивидуального предпринимателя незаконное вознаграждение в виде карнизов, рулонных штор и жалюзи для своего загородного дома, их монтажа за заключение договоров на поставку текстильных изделий для актового зала с муниципальным образовательным учреждением Ижевска и дальнейшее лоббирование интересов поставщика.

В том же году он обеспечил победу коммерческой организации в аукционе и заключение госконтракта на поставку мебели с Минобрнауки Удмуртии при реализации нацпроекта «Образование», за что пытался получить от её представителя взятку в размере более 1,7 млн рублей.

Кроме того, обвиняемый путём обмана и злоупотребления доверием похитил бюджетные средства в сумме более 900 тыс. рублей, выделенные на реализацию национального проекта.

Уголовное дело с обвинительным заключением в ближайшее время направят в суд. За совершенные преступления предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы подкупа.