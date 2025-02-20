Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии Сарапульский городской суд признал виновным бизнесмена из Ростова-на-Дону, который подкупил сотрудника завода «Элеконд», чтобы заключить выгодный для себя контракт. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Суд установил, что ростовский предприниматель передал в общей сложности более трёх миллионов рублей ведущему специалисту по закупкам АО «Элеконд» для того, чтобы стать основным поставщиком комплектующих изделий для сарапульского предприятия.

Суд, с учётом всех смягчающих обстоятельств, назначил мужчине штраф в размере 1,75 млн рублей с лишением права заниматься управленческой деятельностью в коммерческих организациях на семь месяцев.