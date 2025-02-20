Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Симба, Алекс и Диего: львы на арене Цирка Удмуртии Лонгрид Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид Новогодний марафон УК «Аргон 19» Лонгрид

В Удмуртии предприниматель из Ростова-на-Дону осуждён за подкуп сотрудника завода «Элеконд»

09:40, 20 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Удмуртии предприниматель из Ростова-на-Дону осуждён за подкуп сотрудника завода «Элеконд»
09:40, 20 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
88
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#предприятие\n#бизнес\n#подкуп\n#суд\n#предприниматель\n#Ростов-на-Дону
Источник фото: Объединённая пресс-служба судов Удмуртии
88
0

Для заключения выгодных для себя контрактов предпринимать заплатил более трёх млн рублей.

Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии Сарапульский городской суд признал виновным бизнесмена из Ростова-на-Дону, который подкупил сотрудника завода «Элеконд», чтобы заключить выгодный для себя контракт. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Суд установил, что ростовский предприниматель передал в общей сложности более трёх миллионов рублей ведущему специалисту по закупкам АО «Элеконд» для того, чтобы стать основным поставщиком комплектующих изделий для сарапульского предприятия.

Суд, с учётом всех смягчающих обстоятельств, назначил мужчине штраф в размере 1,75 млн рублей с лишением права заниматься управленческой деятельностью в коммерческих организациях на семь месяцев.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

09:40, 20 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
88
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#предприятие\n#бизнес\n#подкуп\n#суд\n#предприниматель\n#Ростов-на-Дону