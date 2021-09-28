Члена комиссии по закупкам в Ижевске заподозрили в подкупе

Он получил 2 млн рублей за договор на поставку мебели в школу.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии задержали члена комиссии по осуществлению закупок. Как сообщила пресс-служба МВД по республике, 40-летнего ижевчанина заподозрили в подкупе.

Сотрудниками полиции установлено, что подозреваемый — специалист бюджетного учреждения, уполномоченный представлять интересы заказчиков в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В конце 2020 года мужчина получил более 2 млн рублей от генерального директора одной из мебельных компаний за заключение договора на сумму свыше 15 млн рублей на поставку мебели в ижевскую школу, а также за общее покровительство при заключении в будущем с образовательными учреждениями республики аналогичных договоров.

Деньги подозреваемому перечислили безналичным переводом на банковский счет, открытый на третье лицо. Полученными деньгами он распорядился по своему усмотрению. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следственное управление СК России по Удмуртии возбудило уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 200.5 УК России («Подкуп члена комиссии по осуществлению закупок»). За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 10 лет.