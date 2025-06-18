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Три года строгого режима получил экс-руководитель «Удмуртской птицефабрики»

17:20, 18 июня, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Три года строгого режима получил экс-руководитель «Удмуртской птицефабрики»
17:20, 18 июня, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
276
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#Глазовская птицефабрика\n#подкуп
Источник фото: unsplash.com (Ashes Sitoula)
276
0

Его признали виновным в коммерческом подкупе особо крупного размера.

Глазов. Удмуртия. К трём годам лишения свободы приговорили бывшего коммерческого директора ООО «Удмуртская птицефабрика» за коммерческий подкуп в крупном и особо крупном размерах. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

Противоправную деятельность выявили сотрудники УЭБиПК МВД по УР.

Суд установил,  что с апреля 2020 года по январь 2024 года подсудимый, выполнявший управленческие функции, в течение нескольких лет получал от коммерческих организаций денежные средства, общая сумма которых составила более 20 млн руб., за совершение действий в их интересах, а также способствовал заключению договоров поставок продукции, производимой предприятием.

В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объёме, возместил ущерб ООО «Удмуртская птицефабрики» в добровольном порядке.

Суд признал подсудимого виновным по предъявленному обвинению, за исключением обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, по которому он признан невиновным с признанием за ним права на реабилитацию в связи с оправданием по данной статье.

Учитывая обстоятельства совершённых преступлений, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих вину обстоятельств, а также данные о личности подсудимого, который ранее не судим, характеризуется положительно, имеет хронические заболевания, суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

На основании пункта «а» части 1 статьи 104.1 УК РФ в пользу государства конфисковано имущество, принадлежащее подсудимому, в эквиваленте суммы полученного им коммерческого подкупа, то есть в размере 22 195 648 руб.

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17:20, 18 июня, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
276
0
#Глазовская птицефабрика\n#подкуп