Глазов. Удмуртия. К трём годам лишения свободы приговорили бывшего коммерческого директора ООО «Удмуртская птицефабрика» за коммерческий подкуп в крупном и особо крупном размерах. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

Противоправную деятельность выявили сотрудники УЭБиПК МВД по УР.

Суд установил, что с апреля 2020 года по январь 2024 года подсудимый, выполнявший управленческие функции, в течение нескольких лет получал от коммерческих организаций денежные средства, общая сумма которых составила более 20 млн руб., за совершение действий в их интересах, а также способствовал заключению договоров поставок продукции, производимой предприятием.

В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объёме, возместил ущерб ООО «Удмуртская птицефабрики» в добровольном порядке.

Суд признал подсудимого виновным по предъявленному обвинению, за исключением обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, по которому он признан невиновным с признанием за ним права на реабилитацию в связи с оправданием по данной статье.

Учитывая обстоятельства совершённых преступлений, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих вину обстоятельств, а также данные о личности подсудимого, который ранее не судим, характеризуется положительно, имеет хронические заболевания, суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

На основании пункта «а» части 1 статьи 104.1 УК РФ в пользу государства конфисковано имущество, принадлежащее подсудимому, в эквиваленте суммы полученного им коммерческого подкупа, то есть в размере 22 195 648 руб.