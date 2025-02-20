Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вынес приговор в отношении руководителей одной из ресурсодобывающих организаций с государственным участием. Их признали виновными в получении коммерческого подкупа в размере 600 тысяч рублей от подрядчика за содействие в заключении и исполнении контрактов. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

Расследование проводилось сотрудниками УФСБ и Следственного комитета России по Удмуртской Республике. Благодаря их работе противоправная деятельность фигурантов была пресечена.

Суд учел признание вины и активное содействие следствию со стороны обвиняемых. В результате им назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года. Кроме того, каждый из фигурантов обязан выплатить штраф в размере 1,2 миллиона рублей, а также подвергся конфискации имущества на сумму 300 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.